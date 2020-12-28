Власти США направляют $290 млн на "противодействие влиянию России". Об этом говорится в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался 1 октября), который подписал президент США Дональд Трамп.

$290 млн будет направлено "на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В частности, речь идет о выделении средств на работу радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/ Свободная Европа", финансируемых из госбюджета США.

При этом на "противодействие влиянию Китая" выделяется $300 млн. В документе также содержится запрет на финансирование "деятельности, способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации, которая, может угрожать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

Из бюджета США выделяются средства и на "поддержку программ по развитию демократии в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете".

При этом $20 млн будут направлены на "укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе, в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом".

Как и в прошлогодних версиях бюджета продлевается запрет на "финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет России над Крымом".

Минобороны США категорически запрещено использовать свои средства для проведения каких-либо мероприятий и совершения действий, означающих легализацию российской оккупации Крыма.

Конгресс также ограничил для Минторга, Минюста и NASA возможность приобретения в России, Китае, КНДР и Иране различного рода информационных систем в связи с "риском кибершпионажа и киберугрозами".

В рамках военных ассигнований продлевается уже действующий запрет для Министерства обороны США использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".

Кроме того, директор ЦРУ не позднее чем через 100 дней после принятия бюджета должен представить законодателям доклад о "коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы", которые, в частности, "поддерживают правительство Российской Федерации". Разведка должна включить в доклад "общие объемы активов этих олигархов", а также предложить возможные санкции против них.

Законодатели также вновь обязали Вашингтон "снизить зависимость от импорта урана" из России с целью "защитить национальные интересы" страны. Они предлагают "возродить и укрепить цепочку поставок ядерного топлива, используемого в США", а также "расширить производство ядерного топлива в США".

Напомним, что США выделят Украине на оборону $250 миллионов.