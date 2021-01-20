Житель Світловодська влаштував склад зброї у гаражі [ Редактировать ]
На Кіровоградщині правоохоронці вилучили у чоловіка три сотні набоїв. Житель Світловодська зберігав їх у гаражі. Проте запевняє - набої належать знайомому, який залишив пакунки на зберігання.
Наразі боєприпаси правоохоронці вилучили і направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за незаконне зберігання зброї.
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