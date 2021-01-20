В подавляющем большинстве случаев от горячего водного пара легче дышится, и все откашливается. Матери маленьких детей знают, что горячий пар в небольших дозах может быть полезен. Но, как рассказывают медики, бывают и другие ситуации с водным паром, передает newsyou.info.

По словам экспертов, при любой простуде в любом возрасте полезно на некоторое время сильно повысить влажность дома. Горячий душ за открытой дверью ванной моментально поднимает влажность в смежных помещениях. Это простейший способ увлажнения воздуха.

Долго так увлажнять воздух вредно. Если влажность в помещении держится выше 50% дольше нескольких дней, то по углам начнет расти плесень. А уже от этой плесени можно закашлять и заболеть.

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