Повышенный уровень холестерина угрожает потерей слуха. К такому выводу по результатам проведенного исследования пришли зарубежные специалисты, передает newsyou.info.

В эксперименте приняли участие 2 400 человек. Проблемы со слухом выявили у 32% добровольцев. При этом оказалось, у этих людей был повышенный уровень холестерина. Авторы научной работы определили, что между рационом и возникновением проблем со слухом существует определенная связь. Люди, которые контролируют питание и следят за своим холестерином, меньше рискуют. У добровольцев с наиболее высокими показателями угроза потерять слух была выше на 33%. Как оказалось, данное органическое соединение делает кровь более густой. В итоге она начинает медленнее двигаться в мелких сосудах, что нередко приводит к снижению уровня слуха.

Авторы исследования напомнили о необходимости следить за своим питанием. Чтобы обезопасить себя от угрозы потери слуха также следует заниматься спортом. Как известно, регулярные физические нагрузки способствуют снижению количества холестерина в крови.

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