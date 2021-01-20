Токсичных людей, или тех, кто разрушает вашу веру в себя, желательно избегать. С ними сложно выстраивать нормальные отношения и общаться в целом. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый токсичный.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. Неуверенные в себе представители этого знака зодиака, которые еще внутренне не переродились и не повзрослели, любят "присасываться" к более сильным людям, питаясь их ресурсами.

Если у партнера избыток энергии и он нацелен отдавать, такой симбиоз может оказаться очень даже плодотворным, если нет - возникают токсичные отношения.

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