Байден хочет сделать США участником COVAX [ Редактировать ]
Избранный американский президент Джо Байден намерен сделать США частью механизма COVAX - глобальной инициативы по обеспечению бедных стран вакциной от COVID. На сегодня почти все страны мира входят в эту инициативу, кроме США и России.
Об этом заявил кандидат на пост государственного секретаря Тони Блинкен, передает Axios.
Отметим, участие США в механизме COVAX может закрыть вопрос о необходимости дополнительного финансирования для того, чтобы до конца 2021 года в каждой стране было вакцинировано не менее 20% населения.
Вероятнее всего, США в этом механизме выступят спонсором, поскольку ранее уже напрямую закупили сотни миллионов доз.
"Мы твердо верим, что сможем сделать это - гарантировать, что каждый американец получит вакцину, но также поможем сделать так, чтобы другие люди во всем мире, которые хотят ее, имели к ней доступ", - отметил Блинкен.
Также сообщается, что администрация Дональда Трампа отказывалась от участия в COVAX из-за влияния Китая.
Байден ранее заявлял, что в первые 100 дней своего президентства намерен провести иммунизацию населения США от коронавируса и введет обязательное ношение защитных масок. Также он назвал возможной легализацию марихуаны.
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