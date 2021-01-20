Избранный американский президент Джо Байден намерен сделать США частью механизма COVAX - глобальной инициативы по обеспечению бедных стран вакциной от COVID. На сегодня почти все страны мира входят в эту инициативу, кроме США и России.

Об этом заявил кандидат на пост государственного секретаря Тони Блинкен, передает Axios.

Отметим, участие США в механизме COVAX может закрыть вопрос о необходимости дополнительного финансирования для того, чтобы до конца 2021 года в каждой стране было вакцинировано не менее 20% населения.

Вероятнее всего, США в этом механизме выступят спонсором, поскольку ранее уже напрямую закупили сотни миллионов доз.

"Мы твердо верим, что сможем сделать это - гарантировать, что каждый американец получит вакцину, но также поможем сделать так, чтобы другие люди во всем мире, которые хотят ее, имели к ней доступ", - отметил Блинкен.

Также сообщается, что администрация Дональда Трампа отказывалась от участия в COVAX из-за влияния Китая.

Байден ранее заявлял, что в первые 100 дней своего президентства намерен провести иммунизацию населения США от коронавируса и введет обязательное ношение защитных масок. Также он назвал возможной легализацию марихуаны.