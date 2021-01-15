У США скасували репетицію інавгурації Джо Байдена [ Редактировать ]
У США скасували недільну репетицію інавгурації новообраного президента США - Джо Байдена. Та перенесли на наступний день.
За інформацією американського видання "Політіко", таких заходів вжили через проблеми з безпекою. Інавгураційний комітет президента наразі цю інформацію не коментує.
Також представники команди Байдена скасувала заплановану на понеділок поїздку потягом з Вілмінгтона до Вашингтона.
Нагадаємо, церемонія вступу на посаду Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолію. Через карантинні обмеження та загрозу заворушень церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.
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