У США скасували недільну репетицію інавгурації новообраного президента США - Джо Байдена. Та перенесли на наступний день.

За інформацією американського видання "Політіко", таких заходів вжили через проблеми з безпекою. Інавгураційний комітет президента наразі цю інформацію не коментує.

Також представники команди Байдена скасувала заплановану на понеділок поїздку потягом з Вілмінгтона до Вашингтона.

Нагадаємо, церемонія вступу на посаду Джо Байдена має відбутися 20 січня в будівлі Капітолію. Через карантинні обмеження та загрозу заворушень церемонія відбуватиметься у скороченому форматі.