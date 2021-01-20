В Украине не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду [ Редактировать ]
В Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Об этом договорились местные и центральные власти, в понедельник они планируют подписать меморандум.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
По его словам, будет подписан меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ.
"Мы договорились с правительством и представителями парламента, что тарифы на отопление и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона будут не повышать", - отметил Кличко.
Так, сегодня состоялось правительственное совещание вместе с представителями местной власти и парламента. На заседании, в частности, присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, мэры Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога и и.о. городского главы Харькова. Также в совещании приняли участие представители НАК "Нафтогаз Украины" и Офиса президента Украины.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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