В Германии зафиксировали первый в стране случай смерти после повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Министерство здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Отмечается, что от COVID умер 73-летний мужчина.

По данным регионального Минздрава, впервые он заразился коронавирусом в апреле 2020 года. А в декабре его тест на COVID снова показал положительный результат.

Мужчина умер 11 января от "вызванной COVID-19 пневмонии и сепсиса с полиорганной недостаточностью".

Примечательно, что долгое время у мужчины не было симптомов заболевания. Сейчас органы здравоохранения выясняют, идет ли речь о распространенной форме SARS-CoV-2 или о мутации.

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