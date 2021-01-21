В Україні за добу від коронавірусу одужали 14 тисяч людей [ Редактировать ]
5 583 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксовано в Україні за минулу добу. Натомість одужало майже 14 тисяч. 13 981 особа. Захворіли понад 170 дітей та 230 медпрацівників.
Всього за вчора госпіталізовано 1 811 хворих; летальних випадків - 241. Найбільше інфікувалися в Києві - майже 600 людей (595), запорізькій та Львівській областях.
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