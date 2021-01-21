Влада Ізраїлю карає за порушення карантину збільшенням штрафів

Ситуація з захворюваністю в релігійному секторі найгірша в країні. У місті Бней-Брак, наприклад, де майже все населення - ортодокси, відносна смертність порівняно з 2019 роком зросла на 25 відсотків. Це вже не спишеш на статистичну похибку