В Конго погиб украинский миротворец [ Редактировать ]
В Демократической Республике Конго погиб украинский военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка. Об этом сообщает пресс-служба 11 Отдельного Бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Донбассе погибла молодая военнослужащая.
Также мы писали о том, что в районе проведения Операции Объединенных сил погиб 22-летний Вадим Ефременюк.
Напомним, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций.
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