Американские власти расширили санкции в отношении России, в частности, ввели санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна", участвующего в достройке газопровода "Северный поток-2", и его владельца, компании "КВТ-Рус". Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Санкции в отношении компании предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

Кроме того, в санкционный список санкций внесена базирующаяся в России компания "Рустанкер", а также танкеры "Максим Горький" и "Сьерра". "Максим Горький" раньше принадлежал "Венесуэле" и назывался "Аякучо". На данный момент это крупнейший танкер, который ходит под российским флагом.

Германский концерн Bilfinger SE из-за угрозы американских санкций решил отказаться от участия в проекте "Северный поток - 2".

Швейцарская компания Zurich Insurance Group также прекратила оказание подпадающих под санкции США страховых услуг в связи с проектом строительства газопровода.

Напомним, что в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, которые предоставляют услуги по укладке Nord Stream 2. Из-за этого подрядчики отказались достраивать последний участок газопровода.

В частности, из проекта вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd. Из-за этого "Газпром" решил достраивать газопровод собственными силами.

"Северный поток-2" представляет собой расширенную версию действующего "Северного потока". Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром". Трубопровод проложен на 93%. Из 2460 км газопровода сейчас уложено более 2300 км.

​Вместе с "Турецким потоком" "Северный поток - 2" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что министр энергетики немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель сообщил о создании фонда для достройки газопровода.