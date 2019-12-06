Известное лекарство от диабета вызывает рак [ Редактировать ]
Популярный препарат метаформин для лечения сахарного диабета может вызвать онкологию. Об этом сообщает "Обозреватель.
Метаформин содержит в себе опасное химическое вещество, которое может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Этот препарат распространен по всему миру, его назначают его пациентам при диабете второго и первого типов.
Как сообщают источники в Германии и Азии, в производстве этого препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA), который негативно влияет на печень и обладает канцерогенным эффектом. Этот химикат во время лабораторных опытов вводят крысам для ускорения развития рака.
Раньше сообщалось о том, какой напиток укрепляет здоровье сердца. А также смотрите, почему ежедневно необходимо есть финики.
по теме
МАУ сделали распродажу новогодних билетов
Международные авиалинии Украины сделали новую распродажу авиабилетов
В Кривом Роге изнасиловали 12-летнюю девочку
По предварительной информации, 40-летний мужчина заманил к себе домой 12-летнюю девочку
Почему в пятницу нельзя стричь волосы: приметы и суеверия
С этим процессом связано множество примет и суеверий
В Запорожье случилось страшное ДТП
Известно, что в происшествии столкнулись две легковушки
В Кривом Роге трагически погибла женщина
Отмечается, что пострадавшая выпала из 4 этажа и скончалась на месте