Популярный препарат метаформин для лечения сахарного диабета может вызвать онкологию. Об этом сообщает "Обозреватель.

Метаформин содержит в себе опасное химическое вещество, которое может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Этот препарат распространен по всему миру, его назначают его пациентам при диабете второго и первого типов.

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Как сообщают источники в Германии и Азии, в производстве этого препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA), который негативно влияет на печень и обладает канцерогенным эффектом. Этот химикат во время лабораторных опытов вводят крысам для ускорения развития рака.

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