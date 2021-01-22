В пятницу, 22 января, стало известно, что встреча советников нормандского формата по урегулированию на Донбассе может пройти на следующей неделе. Сегодняшняя видеоконференция была перенесена по инициативе Украины.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"Предварительно - переговоры советников состоятся 27 января, содержание - плановое, согласованное на предыдущей встрече", - сообщил Подоляк.

Отметим, ранее он рассказал, что встречу пришлось перенести, поскольку Ермак находится в Харькове, где вчера произошла трагедия в нелегальном доме престарелых. Там в результате пожара погибли 15 человек. В связи с поездкой Офис президента перенес запланированные на сегодня переговоры.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса". Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России. Также Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году.

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