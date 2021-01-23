За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 - умерли (+116).

Госпитализировано за сутки 1862 человека.

За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время - 6 080 495.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:

Киев - 536 случаев;

Винницкая область - 178 случаев;

Волынская область - 119 случаев;

Днепропетровская область - 342 случая;

Донецкая область - 193 случая;

Житомирская область - 141 случай;

Закарпатская область - 160 случаев;

Запорожская область - 339 случаев;

Ивано-Франковская область - 248 случаев;

Киевская область - 258 случаев;

Кировоградская область - 50 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Львовская область - 351 случай;

Николаевская область - 215 случаев;

Одесская область - 222 случая;

Полтавская область - 199 случаев;

Ровенская область - 207 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 133 случая;

Харьковская область - 325 случаев;

Херсонская область - 97 случаев;

Хмельницкая область - 105 случаев;

Черкасская область - 161 случай;

Черновицкая область - 163 случая;

Черниговская область - 55 случаев.

Ранее сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.

Позже появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.

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