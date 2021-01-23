Коронавирус в Украине: статистика по областям [ Редактировать ]
За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - выздоровели (13 138 за сутки), 21 778 - умерли (+116).
Госпитализировано за сутки 1862 человека.
За сутки проведено 40 144 тестирований, в частности методом ПЦР – 22 667, методом ИФА – 17 477. За все время - 6 080 495.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
- Киев - 536 случаев;
- Винницкая область - 178 случаев;
- Волынская область - 119 случаев;
- Днепропетровская область - 342 случая;
- Донецкая область - 193 случая;
- Житомирская область - 141 случай;
- Закарпатская область - 160 случаев;
- Запорожская область - 339 случаев;
- Ивано-Франковская область - 248 случаев;
- Киевская область - 258 случаев;
- Кировоградская область - 50 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Львовская область - 351 случай;
- Николаевская область - 215 случаев;
- Одесская область - 222 случая;
- Полтавская область - 199 случаев;
- Ровенская область - 207 случаев;
- Сумская область - 89 случаев;
- Тернопольская область - 133 случая;
- Харьковская область - 325 случаев;
- Херсонская область - 97 случаев;
- Хмельницкая область - 105 случаев;
- Черкасская область - 161 случай;
- Черновицкая область - 163 случая;
- Черниговская область - 55 случаев.
Ранее сообщали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране до конца года вакцинируются все желающие.
Позже появится список украинцев, которые первыми получат вакцину от коронавируса.
Также мы писали о том, что международное свидетельство о вакцинации против коронавируса будет выдавать каждый семейный врач. Сейчас в Украине международное свидетельство о вакцинации выдается чаще о прививке против желтой лихорадки. Причем по всей стране сделать его можно только в 5-6 кабинетах.
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