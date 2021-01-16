В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7729 новых случаев коронавируса, а всего в Украине уже 1154692 случаев инфицирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины - Максим Степанов в Facebook.

За сутки выздоровели 9 792 украинцев (всего - 857183), скончались 144 человека (всего - 20686), госпитализировано - 2 083 человека.

Стоит отметить, что за прошлые сутки заболели 245 детей и 369 медработников.

фото: facebook

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Статистика коронавируса по регионам:

Киев - 821

Винницкая область - 228

Волынская область - 204

Днепропетровская область - 586

Донецкая область - 540

Житомирская область - 200

Закарпатская область - 147

Запорожская область - 696

Ивано-Франковская область - 168

Киевская область - 474

Кировоградская область - 92

Луганская область - 155

Львовская область - 485

Николаевская область - 409

Одесская область - 325

Полтавская область - 350

Ровенская область - 243

Сумская область - 237

Тернопольская область - 145

Харьковская область - 285

Херсонская область - 63

Хмельницкая область - 210

Черкасская область - 323

Черновицкая область - 209

Черниговская область - 134

Как ранее сообщалось, в британской столице Лондоне в связи с участившимися смертельными исходами в следствии коронавирусной инфекции открыли самый большой морг, вмещающий до 1300 тел.

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