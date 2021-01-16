Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7729 новых случаев коронавируса, а всего в Украине уже 1154692 случаев инфицирования. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины - Максим Степанов в Facebook.
За сутки выздоровели 9 792 украинцев (всего - 857183), скончались 144 человека (всего - 20686), госпитализировано - 2 083 человека.
Стоит отметить, что за прошлые сутки заболели 245 детей и 369 медработников.
фото: facebook
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
Статистика коронавируса по регионам:
- Киев - 821
- Винницкая область - 228
- Волынская область - 204
- Днепропетровская область - 586
- Донецкая область - 540
- Житомирская область - 200
- Закарпатская область - 147
- Запорожская область - 696
- Ивано-Франковская область - 168
- Киевская область - 474
- Кировоградская область - 92
- Луганская область - 155
- Львовская область - 485
- Николаевская область - 409
- Одесская область - 325
- Полтавская область - 350
- Ровенская область - 243
- Сумская область - 237
- Тернопольская область - 145
- Харьковская область - 285
- Херсонская область - 63
- Хмельницкая область - 210
- Черкасская область - 323
- Черновицкая область - 209
- Черниговская область - 134
Как ранее сообщалось, в британской столице Лондоне в связи с участившимися смертельными исходами в следствии коронавирусной инфекции открыли самый большой морг, вмещающий до 1300 тел.
Читайте также, ВОЗ призвала отказаться от "вакционализма". Во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Донеччині, Запоріжжі та Львівщині
МОЗ продовжує вести переговори з компаніями-виробниками антиковідної вакцини
Від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус підхопили мільйон 119 тисяч людей, окрім того, насувається і сезон грипу
Понад 8 тисяч позитивних тестів на COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу - вдвічі більше, ніж минулого тижня
Що колотимуть українцям і коли нарешті почнеться масове щеплення населення?