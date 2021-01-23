В России, 23 января, на акциях протеста в поддержку Алексея Навального были задержаны 2 158 человек. Больше всего задержаний было в Москве - 855 человек, среди которых - 15 подростков, а также в Санкт-Петербурге - 327 чловек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По данным СМИ, сегодняшние митинги по всей России сопровождаются жесткими разгонами, правоохранители применяли против людей дубинки, а также избивали даже женщин.

Стоит отметить, что по данным СМИ, в Питере полицейский сильно ударил ногой в живот женщину во время разгона митинга на площади, а также силовики избили велосипедиста.

Как сообщает ТАСС, на акции в центре Москвы также пострадали и сотрудника правоохранительных органов - 42 человека.

По данным Reuters в Москве сегодня вышли на митинг не менее 40 тысяч человек.

Следком РФ уже заявил о проведении проверок "по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов" на митинге в Москве. Также ведомство возбудило уголовное дело "по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих для них опасность".

Напомним, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как ранее сообщалось, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

Читайте также, Юлия Навальная была задержана в центре Москвы днем в субботу во время несанкционированной акции. Юлию посадили в автозак, откуда она сделала фото. Позже ее отпустили.

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