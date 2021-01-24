Украинский музыкант и певец Сергей Бабкин шокировал фанатом заялением о том, что у него очень серьзные проблемы со зрением, он даже готовится к операции, чтобы полностью не потерять зрение. Бабкин написал в своем Instagram, что на некоторое время покидает соцсети из-за состояния здоровья.

Бабкин отметил, что неделю назад ему поставили страшный диагноз, из-за которого артист может ослепнуть.

Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!! Врач сказал так- Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы Слепните, Сергей................... Время идёт на дни!

Певец добавил, что необходимого оборудования в Украине нет, и поэтому он вместе с супругой Снежаной отправляется в Вену, где ему предстоит сделать сложную операцию, которая запланирована на 5 февраля.

Была найдена клиника в Австрии, которая согласилась меня принять. Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это, в карантинное время, капец как сложно! Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать десятидневный карантин, так как зрение не дает мне много времени

После признания артиста, поклонники и его друзья выразили ему слова поддержки, а также заявили, что готовы помочь артисту.

"Мы с тобой!!", "Серёженька, родной!!!! Если нужна помощь, мы всегда готовы во всем помочь!!!❤️❤️❤️❤️ Надеюсь, всё пройдёт прекрасно!!!", "Серёжа все будет хорошо ❤️🙏😘 Верь в себя !", "Скорейшего выздоровления 🙏🙏🙏"

Напомним, ранее умер известный телеведущий, американский тележурналист, автор ток-шоу "Larry King Live" Ларри Кинг. Также умер исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев. Причиной смерти стал коронавирус.

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