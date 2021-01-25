От чего чаще всего умирают украинцы [ Редактировать ]
В ноябре 2020 года в Украине была зафиксирована рекордная смертность за последние три года. Так, скончались 63 438 украинцев.
Об этом свидетельствуют данные OpenDataBot.
Смерть от коронавируса попала на второе место в списке причин. Украинцы чаще всего умирали от таких болезней в ноябре 2020 года:
- Сердечно-сосудистые заболевания - 40 395;
- Коронавирус - 6184;
- Онкология - 6171;
- Болезни органов дыхания - 2735;
- Внешние причины смерти (в том числе ДТП и несчастные случаи) - 2324;
- болезни органов пищеварения - 2186;
- Инфекционные и паразитарные болезни - 512.
Ранее мы писали о том, что в США после вакцины от коронавируса препаратами Pfizer и Moderna в общей сложности скончались 55 человек. Смерти фиксировались в основном в течение нескольких дней после вакцинации.
Кроме того, в Норвегии скончались 23 человека. Это произошло после прививки от коронавирусной болезни вакциной компаний Pfizer/BioNTech.
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