Відео з панденям подивилось поняд 4 мільйони користувачів [ Редактировать ]
Несподівана слава прийшла до шестимісячного панденяти з Південної Кореї. Ролик із ним за місяць подивилося вже понад 4 мільйони користувачів. На відео - доглядальник намагається зважити ведмежа. Та воно міцно вчепилося чоловікові в ногу і не відпускало.
Панденя кумедно волочилося по підлозі, а потім перекинулося на спину, вимагаючи уваги. Це перше дитинча панди, народжене в Південній Кореї. Воно вже стало знаменитим на місцевому телебаченні і взяло участь у кількох програмах разом із місцевими зірками.
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