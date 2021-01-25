Несподівана слава прийшла до шестимісячного панденяти з Південної Кореї. Ролик із ним за місяць подивилося вже понад 4 мільйони користувачів. На відео - доглядальник намагається зважити ведмежа. Та воно міцно вчепилося чоловікові в ногу і не відпускало.

Панденя кумедно волочилося по підлозі, а потім перекинулося на спину, вимагаючи уваги. Це перше дитинча панди, народжене в Південній Кореї. Воно вже стало знаменитим на місцевому телебаченні і взяло участь у кількох програмах разом із місцевими зірками.