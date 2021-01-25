Во вторник, 26 января, Верховная Рада Украины не будет рассматривать вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики. Однако депутаты планируют проголосовать до конца этой недели. Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал депутат Александр Корниенко.

По его словам, для голосования за назначение Витренко еще нужно собрать необходимое количество голосов.

Голосование за Витренко может быть или в среду, или в четверг, или в пятницу. Завтра точно не может быть, потому что нам еще нужно сформировать за него необходимое количество голосов.

Он добавил, что в этот раз кандидатура Витренко должна получить большую поддержку в зале, чем во время первого голосования в декабре, в частности, благодаря поддержке со стороны Владимира Зеленского.

Также Корниенко подчеркнул, что руководить министерством энергетики должен полноценный министр, а не исполняющий обязанности.

Напомним, что 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Вместе с тем парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра и министра энергетики.

Ранее сообщалось, что Рада уволила министра по делам ветеранов. Одной из причин отставки Бессараба стала болезнь, заявили в профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также мы писали о том, что Рада приняла бюджет-2021. Текст проекта закона ко второму чтению (проект № 4000) опубликован на сайте Верховной Рады.

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