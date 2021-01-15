ВОЗ призвала отказаться от "вакционализма" [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения резко осудили действия стран, закупающих вакцины от коронавируса сверх своих потребностей.
"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал Генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении в Twitter в пятницу, 15 января
Хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавируса, "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление", подытожил генсек ООН.
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