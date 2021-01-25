Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Telegram.

Инцидент произошел около 12:00 в районе Золотого Луганской области. В результате военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, ему оказали медицинскую помощь, состояние тяжелое.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК с помощью координационного механизма инициировала "режим тишины" и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

За минувшие сутки боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными.

Ранее мы писали о том, что вражеский снайпер убил украинского морпеха на Донбассе. Боевики вели обстрелы позиций ВСУ в районе Красногоровки и Марьинки в Донецкой области. Возле этих населенных пунктов были сбиты два вражеских беспилотника типа "квадрокоптер".

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