Во вторник вечером, 26 января, в Киеве, произошел несчастный случай. Из маршрутки выпала женщина. Об этом сообщает портал Kiev.ua. в Telegram.

Инцидент произошел на бульваре Перова, на остановке Алишера Навои. Неприятная ситуация приключилась с пасажиром 580 маршрутки.

Как сообщается, водитель не закрыл двери, поехал и женщина выпала на ходу.

В результате - на асфальте лужа крови, пассажиров высадили. На месте происшествия уже прибыла полиция и "скорая".

Читайте также, в Индии взлетел на воздух "пластиковый" завод. В результате трагедии погибли 5 человек, еще несколько получили травмы различной тяжести.

Кроме того, в Индии рухнул многоэтажный дом. Стоит отметить, по словам официальных лиц, под завалами могло находиться до 70 человек.

Ранее мы писали, что в Индии подъемный кран "похоронил" рабочих. Компания, которой принадлежал 70-тонный кран, купила его два года назад, но, так и не ввела его в эксплуатацию. Недавно предприятие отдало на аутсорсинг выполнение работ по установке конструкции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.