С каждым годом носимая электроника становится не просто умной, а даже научилась ставить делать диагнозы. Сейчас умные часы уже способны измерять уровень кислорода в крови, сердечный пульс и уровень стресса, предупреждая владельцев о критических состояниях организма. Следующим шагом в развитии этих устройств может стать встроенный мониторинг глюкозы в крови.

Как сообщает TechSpot, Samsung Galaxy Watch 4 (или Galaxy Watch Active 3), а также Apple Watch 7 смогут отображать уровень сахара в крови владельца с помощью специального оптического датчика, который, поможет 415 миллионам человек по всему миру, страдающих диабетом.

Такие состояния, как диабет 1 типа, требуют многократной ежедневной проверки уровня глюкозы в крови. Обычно это происходит путем прокалывания пальца ланцетом с последующим помещением капли крови в глюкометр – этот процесс оставляет следы на коже и может доставлять дискомфорт.

Samsung Galaxy Watch

В качестве альтернативы уже существуют устройства постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови. Эти небольшие устройства содержат гибкую иглу, похожую на проволоку, которая вводится в кожу. Они работают автоматически на протяжении 10 дней, отправляя данные об уровне глюкозы в крови на смартфон каждые несколько минут.

CGM системы могут предупреждать диабетиков, когда их уровень глюкозы в крови становится опасно низким или высоким, что намного удобнее, чем укол пальцем. Но необходимость заменять их несколько раз в месяц означает, что они весьма дороги в использовании.

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Корейские СМИ заявляют, что следующие умные часы от Samsung и Apple будут оснащены оптическими мониторами глюкозы, которые работают без прокалывания кожи, а просто просвечивая ее, непрерывно измеряя ее.

Сообщается, что в 2017 году Apple наняла команду инженеров-биомехаников для работы над этой функцией.

Более того, в 2020 году Samsung разработала новый метод мониторинга глюкозы, называемый "рамановской спектроскопией", который использует лазеры для определения химического состава крови.

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На словах звучит потрясающе. Но их привлекательность для диабетиков будет зависеть от точности измерения – это жизненно важно.

Даже измерение дорогими CGM системами не всегда бывают точными на 100%, поэтому трудно представить, что оптический датчик будет покажет лучший результат, нежели укол пальцем.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как функции Apple Watch зависят от ремешков. Также недавно произошел случай, когда Apple Watch "выжили" спустя полгода на дне моря.

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