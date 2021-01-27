Привкус металла во рту: врачи назвали главные причины [ Редактировать ]
Металлический привкус во рту (или дисгвезия) - неприятный симптом, который появляется от ряда причин. Иногда он может также свидетельствовать о некоторых заболеваниях.
Медики рассказали о наиболее частых причины появления во рту металлического привкуса, передает clutch.net.ua.
Лекарства. Антигистаминные препараты, лекарства от кровяного давления и антибиотики могут вызвать неприятный привкус в качестве побочного эффекта.
Беременность. Во время беременности вкусовые рецепторы изменяются. Зачастую происходит это в первом триместре и проходит во втором.
Плохая гигиена полости рта. Если человек недостаточно качественно чистит зубы и не использует зубную нить, то это может привести к развитию гингивита. На ранее стадии болезнь проявляется появлением металлического привкуса во рту.
Инфекция носовых пазух. Скопившаяся слизь в носу при простудном заболевании может спровоцировать появление металлического привкуса во рту. Также этот признак бывает при наличии инфекции носовых пазух или среднего уха.
Дефицит или переизбыток цинка в организме. Нехватка цинка может тормозить обновление клеток, что спровоцирует изменение вкуса. При переизбытке цинка в связи с чрезмерным употреблением добавок, человек может жаловаться на тошноту, дискомфорт в животе или дисгевзию.
Болезнь почек или печени. Изредка болезни печени и почек могут проявляться, в том числе, возникновением металлического привкуса во рту из-за накопления в организме химических веществ. Как только они попадают в слюну, то провоцируют появление металлического привкуса.
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