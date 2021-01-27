Сгорели заживо: в Африке произошло леденящее кровь ДТП (видео) [ Редактировать ]
В африканской стране Камерун вблизи города Джанг рейсовый автобус столкнулся с грузовиком-бензовозом, в результате чего - моментально загорелся. Об этом пишет Journal de Cameroun.
Авария унесла жизни 53 человек, которые сгорели в салоне, при этом, еще 29 пассажиров удалось спасти. ДТП произошло около 3 часов ночи по местному времени.
Фото: Journal de Cameroun
Отмечается, что пожар в начале охватил сам многотонный грузовик, а после перекинулся на пассажирский автобус международного сообщения, принадлежащий компании Menoua Voyages. В настоящее время информации о состоянии пострадавших - нет.
Читайте также, в провинции Пенджаб, что находится в Пакистане поезд врезался в автобус с паломниками на переезде. Катастрофа унесла жизни 29 человек, а власти страны обещают в скором времени найти и наказать виновных в ужасной трагедии.
Кроме того, в Чехии в результате столкновения пассажирского автобуса с пригородным поездом пострадали 10 человек. После столкновения поезд сошел с рельсов.
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