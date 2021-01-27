В африканской стране Камерун вблизи города Джанг рейсовый автобус столкнулся с грузовиком-бензовозом, в результате чего - моментально загорелся. Об этом пишет Journal de Cameroun.

Авария унесла жизни 53 человек, которые сгорели в салоне, при этом, еще 29 пассажиров удалось спасти. ДТП произошло около 3 часов ночи по местному времени.

Фото: Journal de Cameroun

Отмечается, что пожар в начале охватил сам многотонный грузовик, а после перекинулся на пассажирский автобус международного сообщения, принадлежащий компании Menoua Voyages. В настоящее время информации о состоянии пострадавших - нет.

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Кроме того, в Чехии в результате столкновения пассажирского автобуса с пригородным поездом пострадали 10 человек. После столкновения поезд сошел с рельсов.

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