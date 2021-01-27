Цена на газ: сколько будут платить украинцы в феврале [ Редактировать ]
Газопоставляющая компания "Нафтогаз" установила цену на газ в феврале. Это 6,86 гривен за кубометр и ниже, чем ранее утвердил Кабмин. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Правительство ранее утвердило "потолок" цены на газ для населения - не больше 6,99 гривен за кубометр.
В феврале в рамках тарифного плана "Месячный" цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки.
В "Нафтогазе" также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до конца отопительного сезона.
Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.
Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.
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