Национальный банк Украины (НБУ) на 29 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,19 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 28,1929 гривен за 1 доллар (+0,0277 грн). При этом курс доллара на 28 января составляет: 28,1652 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй банковский день подряд.

Ранее сообщалось, что НБУ резко опустил официальный курс доллара.

Также мы писали о том, что курс биткоина резко обвалился после стремительного роста в последние дни. Резкий рост курса биткоина в начале 2020 года был вызван заявлениями со стороны нескольких крупных корпораций о намерении приобрести актив.

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