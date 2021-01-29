В Чехии ужесточат экзамен по чешскому языку для иностранцев

Раньше во время экзамена было достаточно составить простые предложения или написать короткое сообщение, чаще всего резюме или объявление для поиска работы. Теперь же кандидатам ПМЖ нужно будет доказать, что они понимают тексты в письменной и устной форме