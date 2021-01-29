У двоих жителей бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул выявили заражение одновременно двумя штаммами коронавирусной инфекции.

Аномальное заболевание лабораторно подтвердили у людей, возрастом около 30 лет. COVID-19 у них протекал в легкой и средней степенях тяжести. При этом, в настоящее время невозможно определить серьезность протекания инфекции у людей из групп риска.

Отмечается, что скорее всего, заражение двумя штаммами произошло в последовательности с интервалом в небольшой период времени. Таким образом, лишний раз подтверждается правило о том, что в случае инфицирования необходимо сразу же уходить на изоляцию и находится на ней до полного выздоровления. Известно, что в штате, где обнаружили двойне заражения SARS-CoV-2 всего было найдено 5 различных штаммов инфекции.

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Кроме того, в США обнаружены заражения новым смертоносным штаммом коронавируса. Управление здравоохранения штата заявило, что заболевшие мутировавшим COVID-19 не были знакомы между собой.

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