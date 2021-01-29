Препарат был на втором месте в мире по предзаказам/ фото: Sky News

Новейшая разработка от биотехнологической компании Novavax во время клинического тестирования показала результат эффективности в борьбе с COVID-19 на уровне 89,3%. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Финальная третья фаза испытаний на 15 тысяч добровольцев, возрастом от 18 до 84 лет, проводились на территории Великобритании, при этом, 27% из них были старше 65-летнего возраста.

Отмечается, что что правительство США в июле 2020 года выделило компании Novavax на разработку вакцины от коронавируса 1,6 миллиарда долларов. Известно, что первая фаза тестирования препарата на людях началась уже в мае 2020 года в австралийском городе Мельбурн. Издательство Bloomberg в ноябре 2020 года представило рейтинг вакцин от COVID-19, где препарат от Novavax занял второе место по количеству предзаказов в 1,4 миллиарда доз Наибольшее количество заказали: 160 миллионов - США и 100 миллионов - Европа.

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Кроме того, вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против разных штаммов коронавируса. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный.

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