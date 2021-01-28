На территории США были зафиксированы первые случаи заражения видом коронавирусной инфекции, зафиксированным Южно-Африканской Республике. Болезнь была зарегистрирована у жителей Южной Каролины.

Управление здравоохранения штата заявило, что заболевшие мутировавшим COVID-19 не были знакомы между собой, а также не прибывали заграницей в недавнем времени.

Отмечается, что из-за этого есть подозрения, что в штате есть еще случаи заражения именно этим штаммом коронавируса.

Ранее мы писали, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против разных штаммов коронавируса. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный.

Кроме того, в США обнаружили первый случай "бразильского" штамма COVID. Случай произошел с местным жителем, который недавно путешествовал в Бразилию, новый штамм у него был обнаружен путем геномного секвенирования случайных образцов крови в рамках программы наблюдения.

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