В США обнаружены заражения новым смертоносным штаммом коронавируса [ Редактировать ]
На территории США были зафиксированы первые случаи заражения видом коронавирусной инфекции, зафиксированным Южно-Африканской Республике. Болезнь была зарегистрирована у жителей Южной Каролины.
Управление здравоохранения штата заявило, что заболевшие мутировавшим COVID-19 не были знакомы между собой, а также не прибывали заграницей в недавнем времени.
Отмечается, что из-за этого есть подозрения, что в штате есть еще случаи заражения именно этим штаммом коронавируса.
Ранее мы писали, что вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против разных штаммов коронавируса. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный.
Кроме того, в США обнаружили первый случай "бразильского" штамма COVID. Случай произошел с местным жителем, который недавно путешествовал в Бразилию, новый штамм у него был обнаружен путем геномного секвенирования случайных образцов крови в рамках программы наблюдения.
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