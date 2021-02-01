А Європа мітингувала проти карантину. Масштабні демонстрації зібралися у Брюселі, Будапешті, Амстердамі та Відні. Люди невдоволені тривалими локдаунами та забороною працювати ресторанам і крамницям. у бельгійській столиці акції закінчилися масовими арештами - у відділках опинилося кількасот мітингарів.

Є затримані й у Відні. Там, попри заборону влади, на акцію зійшлося п'ять тисяч австрійців. Силовики відтіснили демонстрантів і не дали їм пройти запланованим маршрутом. Через складну епідемічну ситуацію у європейських країнах запроваджено суворий локдаун. І влада не поспішає скасовувати обмеження.

Габріель Владика, учасниця протесту: