Apple iPod сыграл важную роль в спасении компании от банкротства после возвращения Стива Джобса. Знаменитый портативный медиаплеер в свое время стал настоящим хитом, пока его не затмил огромный успех iPhone.

Как оказалось, стареющий iPod все еще имеет огромный потенциал, если вы готовы потратить время на его модификации.

Энтузиаст Ютубер Гай Дюпон смог модифицировать iPod Classic 2004 года, чтобы сделать его лучше и современнее.

Основная цель заключалась в том, чтобы сделать его совместимым с музыкальным сервисом Spotify, а это означало, что для связи со службой требовался модуль Wi-Fi.

Моддер также Bluetooth, чтобы устройство могло музыку на беспроводной динамик или наушники — это удобно, учитывая, что разъем для наушников теперь отключен.

Переключатель блокировки был изменен так, чтобы служить тумблером питания, а монохромный экран заменен на полноцветный.

Классические плееры iPod

Естественно, чтобы новые модификации не высаживали батарею быстро, Дюпон установил в него более емкий аккумулятор.

О том, как проходила модификация iPod Classic, смотрите на видео ниже.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Apple iPhone 11 Pro взломали за 10 секунд. Также ранее был найден способ незаметного взлома iPhone.

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