Заявление партии

Политическая цензура, введенная при Порошенко, при Зеленском оказалась доведена до абсурда. Всесильные цензоры из Государственного комитета телевидения и радиовещания по своему усмотрению вводят запреты на фильмы и книги. Неугодными для инквизиторов становятся научно-популярные исследования, былины о русских богатырях, современные детективы и даже произведения классиков мировой и украинской литературы.

Недавно, под надуманным предлогом, швондеры и шариковы из разрешительного управления Госкомтелерадио запретили к продаже в Украине очередное издание всемирно известного романа Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита". В мае этого года исполняется 130 лет со дня рождения Булгакова, а на родине его книгу запрещают к продаже.

Сегодня под лозунгами борьбы с "антиукраинскими идеями" чиновники пытаются уничтожить историческое и культурное наследие украинского народа. Параллельным курсом идет закрытие школ и ограничение доступа украинских детей к полному среднему образованию. Готовится сокращение вузов. Прошлая и нынешняя власть хотят превратить Украину в забитый хутор на окраине цивилизованного мира, живущий под лозунгами "АрМоВиры".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить абсурдную и антиконституционную цензуру и разогнать зарвавшихся цензоров. Каждый украинский гражданин имеет право на образование, свободу мысли и совести. Политика дискриминации языковых, культурных и образовательных прав украинских граждан должна быть остановлена! Мы этого добьемся.