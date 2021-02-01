Ученые раскрыли уникальное средство от облысения [ Редактировать ]
Тайские ученые нашли новое средство для борьбы с облысением. В эксперименте ученых приняли участие пятьдесят человек, страдающих самой распространённой формой облысения - андрогенной алопецией, передает newsyou.info.
Им удалось выяснить, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит химическое вещество авицехинон-С, которое останавливает выпадение волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.
На основе этого участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. Ученые сделали вывод, что авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.
Профессор университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул уточнил, что большая часть препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. У подобных средств есть побочные эффекты. А экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов.
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