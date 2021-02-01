"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в еще одной стране [ Редактировать ]
В Литве подтвердили заражение новым "британским" штаммом коронавируса. Мутировавший штамм выявили у жительницы Вильнюса.
По словам представителя Минздрава Витаутаса Бенюшиса, в конце декабря прошлого года у женщины подтвердили заражение COVID-19. А в середине января ее образцы отправили в лабораторию Роттердама.
"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам, а 27 января был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", - заявил он.
Напомним, британский" штамм коронавируса зафиксировали в Сербии. В стране был зафиксирован первый случай "британского" штамма коронавируса у жительницы, которая накануне вернулась из Великобритании
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