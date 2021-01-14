В четверг, 14 января, американская компания Blue Origin, которая является конкурентом SpaceX, запускает в суборбитальный полет многоразовую ракету New Shepard с обновленной капсулой для пассажиров.

Запуск ракеты New Shepard транслируется на YouTube.

Отмечается, что этот запуск станет первым для этой ракеты, но 14-м для миссии New Shepard.

Новая капсула для экипажа, которую поднимет ракета, имеет обновленный интерьер, мониторы для экипажа, акустику, регулирование температуры, а также гарнитуру с кнопкой для общения на каждом кресле.

Запуск ракеты состоится на западе штата Техас. Ракета должна подняться на определенную высоту, после чего от нее отсоединится капсула. После отсоединения капсула и ракета перейдут в свободное падение и осуществят контролируемые посадки. Весь процесс займет около 10 минут.

Ранее сообщалось, что SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион стоимостью в $1 млрд. Примерно через 8 минут после этого компания успешно вернула на Землю отработанную первую ступень ракеты-носителя, который уже четыре раза применялся при запусках.

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