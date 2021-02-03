Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы министерства внутренней безопасности.

За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против, сообщает CNN.

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По данным канала, новый глава МВБ сыграет важную роль в новой администрации и "начнет откатывать иммиграционную политику" предыдущего президента Дональда Трампа.

Алехандро Майоркас ранее возглавлял иммиграционную службу США, а затем занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря. Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.

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