Сенат США утвердил нового министра внутренней безопасности [ Редактировать ]
Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост главы министерства внутренней безопасности.
За него проголосовали 56 сенаторов, 43 выступили против, сообщает CNN.
По данным канала, новый глава МВБ сыграет важную роль в новой администрации и "начнет откатывать иммиграционную политику" предыдущего президента Дональда Трампа.
Алехандро Майоркас ранее возглавлял иммиграционную службу США, а затем занимал должность заместителя министра внутренней безопасности в администрации Барака Обамы.
Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал кандидата Байдена на пост госсекретаря. Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.
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