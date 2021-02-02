Новая администрация Соединенных Штатов Америки готова развивать экономическую и военную поддержку Украины, в том числе - и предоставить Украине летальное оружие.

Об этом заявил новый государственный секретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба МИД Украины.

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"Энтони Блинкен заверил Дмитрия Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны, в частности, обсудили противодействие гибридным угрозам и дезинформации.

Собеседники также обговорили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии COVID-19 будут это позволять.

Ранее сообщалось, что в МИД рассказали об участии США в "нормандском процессе". Полноценное участие США в нормандском формате возможно лишь при согласии всех сторон. Однако Россия на такой шаг не соглашается.

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