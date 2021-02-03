В мире число получивших прививку от коронавирусной инфекции превысило цифру зараженных. Об этом свидетельствуют данные различных СМИ.

Таким образом, спасательную вакцину получили по меньшей мере 105,1 миллиона человек, при том, что количество зараженных с начала пандемии составляет около 103,9 миллиона.

Отмечается, что наибольшее количество прививок получили граждане США (33,7 миллионов), далее следует Великобритания с показателем в 10,2 миллиона человек (учитывая и заморские территории), "бронзу" в рейтинге вакцинированных занимает Государство Израиль (5,05 миллиона человек).

Читайте также, в мире за неделю от COVID-19 умерло рекордное количество людей. Так, с 25 по 31 января 2021 года в мире были зафиксированы 96 364 летальных исхода из-за COVID-19.

Кроме того, вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией на долгие годы войдет в быт людей. препарат работает, как сыворотка от гриппа и ее надо вводить повторно каждый год, в частности, для борьбы с новыми мутациями инфекции.

Ранее мы писали, что новый штамм коронавируса сделает COVID-вакцины неэффективными. Это значит, что человек получивший вакцину, гораздо меньше защищен от заражения мутированным штаммом коронавируса.

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