Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca для использования среди лиц старше 18 лет.

Это третья вакцина от коронавируса, которая может применяться на территории Евросоюза. Рекомендация о выдаче временного регистрационного удостоверения принята на основе оценки качества, безопасности и эффективности вакцины. Это предшествует одобрение препарата Европейской комиссией.

Заключение по безопасности вакцины основывается на четырех клинических испытаниях в Великобритании, Бразилии и ЮАР с участием 24 тысячах добровольцев (18-55 лет), половина из которых получила настоящую вакцину, а другая - плацебо.

Эффективность препарата по результатам исследований в Великобритании и Бразилии составила 60%. Хотя испытания проводись на людях в возрасте 18-55 лет, регуляторные власти ЕС позволили использование препарата среди пожилых людей.

Вакцинация проводится путем введения двух доз вакцины с промежутком в 4-12 недель.

До сегодняшнего дня в ЕС были сертифицированы лишь два препарата от COVID-19:

вакцина Comirnaty от американско-немецкой BioNTech-Pfizer;

вакцина от американской компании Moderna.

В августе 2020 года Еврокомиссия заключила соглашение на поставку вакцины AZD1222 с биофармацевтической компанией AstraZeneca. Власти Евросоюза заказали до 400 млн доз.

Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19. Контракты подписаны с компаниями BioNTech - Pfizer, AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech.