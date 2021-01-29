Евросоюз одобрил третью вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Источник: AstraZeneca
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом говорится в заявлении регулятора.
Комитет по лекарственным средствам для человека рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины AstraZeneca для использования среди лиц старше 18 лет.
Это третья вакцина от коронавируса, которая может применяться на территории Евросоюза. Рекомендация о выдаче временного регистрационного удостоверения принята на основе оценки качества, безопасности и эффективности вакцины. Это предшествует одобрение препарата Европейской комиссией.
Заключение по безопасности вакцины основывается на четырех клинических испытаниях в Великобритании, Бразилии и ЮАР с участием 24 тысячах добровольцев (18-55 лет), половина из которых получила настоящую вакцину, а другая - плацебо.
Эффективность препарата по результатам исследований в Великобритании и Бразилии составила 60%. Хотя испытания проводись на людях в возрасте 18-55 лет, регуляторные власти ЕС позволили использование препарата среди пожилых людей.
Вакцинация проводится путем введения двух доз вакцины с промежутком в 4-12 недель.
До сегодняшнего дня в ЕС были сертифицированы лишь два препарата от COVID-19:
- вакцина Comirnaty от американско-немецкой BioNTech-Pfizer;
- вакцина от американской компании Moderna.
В августе 2020 года Еврокомиссия заключила соглашение на поставку вакцины AZD1222 с биофармацевтической компанией AstraZeneca. Власти Евросоюза заказали до 400 млн доз.
Еврокомиссия заключила шесть контрактов на предзаказ 2,3 млрд доз вакцин от COVID-19. Контракты подписаны с компаниями BioNTech - Pfizer, AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.
Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech.
по теме
У Брюсселі міркують, яким чином змусити оксфордського виробника "Астра-Зенеку" терміново доправити у ЄС ту кількість вакцин, яку було окреслено у контракті
Євросоюз змусить виробників вакцини дотримуватися обіцяних графіків постачання препарату. Про це заявив очільник Ради ЄС - Шарль Мішель
Минздрав Германии ожидает допуска вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в ЕС в конце этой недели. На данный момент в ЕС сертифицированы лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna
95 відсотків усіх щеплень проти коронавірусу зараз проводять у 10 найзаможніших країнах світу - такі дані ВООЗ. Препарату закупили там стільки, що можуть провакцинувати своє населення аж тричі
ЕС намерен выделить странам - партнерам часть своей вакцины. Это произойдет "как можно скорее", однако точные сроки не определены. Проблема заключается в сроках поставок препаратов, а также в продолжительности иммунного эффекта вакцины
Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и оценки препарата экспертами в Венгрии