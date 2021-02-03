Мутировавшие штаммы коронавируса из Великобритании и ЮАР выявили еще в 18 странах мира. Всего данные мутации вируса обнаружены в 121 стране.

Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Отмечается что "британский" штамм COVID за неделю подтвердили еще в 10 странах. В общей сложности данную мутацию вируса выявили уже в 80 странах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ.

"Южноафриканская" мутация коронавируса уже обнаружена в 41 стране, что на 8 больше, чем неделей ранее. Такой штамм выявлен в четырех регионах ВОЗ.

Кроме того, за неделю еще в двух странах зафиксировали разновидность COVID, которая была ранее выявлена в Бразилии. Такой штамм вируса присутствует уже в 10 странах.

Ранее мы писали о том, что за неделю от COVID-19 умерло рекордное количество людей. Так, с 25 по 31 января 2021 года в мире были зафиксированы 96 364 летальных исхода из-за COVID-19. Почти половина смертей приходятся на Северную и Южную Америку (47 277). В Европе за прошедшую неделю умерли 36 674 заболевших.

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