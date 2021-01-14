Мутировавший COVID "бушует" в 25 странах Европы - ВОЗ [ Редактировать ]
Новый мутировавший штамм коронавируса зафиксировали уже в 25 странах Европы. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Новые сложности создает и сам вирус. Как и все вирусы, в меру своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего обеспокоенность варианта SARS-CoV-2. Об обнаружении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ", - заявил Клюге.
По его словам, этот вариант вируса распространяется значительно быстрее, однако существенно не влияет на тяжесть заболевания.
Также в ВОЗ отметили, что он распространяется во всех возрастных группах.
Ранее сообщалось, что в США выявили два новых штамма COVID. Они сформировались на территории Соединенных Штатов.
Также мы писали, что новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.
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