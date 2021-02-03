Британії загрожує спалах нової мутації коронавірусу [ Редактировать ]
Великій Британії загрожує новий спалах епідемії через мутації коронавірусу. Про це попередили тамтешні науковці.
Один новий варіант (він поєднує британський та південноафриканський штами) виявили у Брістолі, де захворіли 11 людей. Ще у 32 осіб в Ліверпулі діагностували аналогічну мутацію з домішками локального варіанту, який з'явився ще рік тому.
В Університеті Лейчестера вчені стурбовані, що нові штами можуть бути стійкими до вакцини. Міністр охорони здоров'я Британії Мет Хенкок повідомив у парламенті, що уряд консультується з фармацевтичними компаніями щодо можливих змін вакцини для підвищення її ефективності.
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