Вчені стурбовані: нові штами можуть бути стійкими до вакцини

Великій Британії загрожує новий спалах епідемії через мутації коронавірусу. Про це попередили тамтешні науковці.

Один новий варіант (він поєднує британський та південноафриканський штами) виявили у Брістолі, де захворіли 11 людей. Ще у 32 осіб в Ліверпулі діагностували аналогічну мутацію з домішками локального варіанту, який з'явився ще рік тому.

В Університеті Лейчестера вчені стурбовані, що нові штами можуть бути стійкими до вакцини. Міністр охорони здоров'я Британії Мет Хенкок повідомив у парламенті, що уряд консультується з фармацевтичними компаніями щодо можливих змін вакцини для підвищення її ефективності.