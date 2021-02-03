Байден заморозил решение Трампа о выводе военных из Германии Источник: Associated Press

Администрация президента США Джо Байдена приостановила решение Дональда Трампа о выводе 9,5 тыс. американских военных из Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обороны США Ллойд Остин "находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра" решения бывшего главы Белого дома, заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

В конечном итоге он (министр обороны - ред.) вместе с президентом США примет решение.

Дональд Трамп собирался снизить численность американского контингента в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. Разместить этих военных предложила Польша.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия:

остановит строительство газопровода "Северный поток-2";

откажется от услуг китайской компании Huawei в качестве провайдера услуг 5G;

ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.

29 июля 2020 года тогдашний министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе 11,9 тыс. военнослужащих из Германии. Из них 6,4 тыс. должны были вернутся в Штаты, а 5,6 тыс. - передислоцировать в Италию и Бельгию.

В октябре сообщалось, что Вашингтон изучает возможность переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику.

Напомним, что Россия и США на 5 лет продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).