Президент США Дональд Трамп одобрил план по выводу из Германии 9,5 тыс. военных, сообщил в Twitter официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Глава Минобороны США и председатель Объединенного комитета начальников штабов проинформировали президента о планах по выводу 9 500 военных из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе.

Куда будут передислоцированы американские военные не сообщается. Ранее Дональд Трамп обещал сократить численность американского контингента в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. Разместить этих военных предложила Польша.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия:

остановит строительство газопровода "Северный поток-2"; откажется от услуг китайской компании Huawei в качестве провайдера услуг 5G; ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.

Ранее сообщалось, что США передали Украине ракеты для Javelin.