Трамп одобрил вывод из Германии 9,5 тысяч военных [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп одобрил план по выводу из Германии 9,5 тыс. военных, сообщил в Twitter официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Глава Минобороны США и председатель Объединенного комитета начальников штабов проинформировали президента о планах по выводу 9 500 военных из Германии. Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе.
Куда будут передислоцированы американские военные не сообщается. Ранее Дональд Трамп обещал сократить численность американского контингента в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. Разместить этих военных предложила Польша.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия:
- остановит строительство газопровода "Северный поток-2";
- откажется от услуг китайской компании Huawei в качестве провайдера услуг 5G;
- ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.
Ранее сообщалось, что США передали Украине ракеты для Javelin.
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