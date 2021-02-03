Рахувати прожитковий мінімум по-новому пропонують у Міністерстві соціальної політики. Від базової суми чиновники хочуть відв'язати понад півтори сотні позицій - серед яких, нарахування заробітної плати суддям та штрафи.

Та чи стане від цього краще жити українцям. І чи можливо прожити за прожитковий мінімум?

2189 гривень! Саме стільки, - вважають в Уряді, - українцю достатньо щоб прожити цілий місяць. І ця сума грошей називається "прожитковим мінімумом".

Пальто має бути на 7 років, зимова куртка на 3 роки, взуття на 5 років. Труси 5 пар на 2 роки!

Звучить не дуже оптимістично. І це все про наш прожитковий мінімум. З чого саме він складається і які важливі виплати від нього залежать? Про це трохи згодом. А поки поцікавимось у людей, чи знають вони суму мінімуму?

Думаю, около 4000, не больше.

Думаю, тысячи 4000 максимум.

Здається, 4600 чи 5000.

І жоден з них не вгадав! Отже, почнемо. Прожитковий мінімум - це базовий показник у всій системі соціального забезпечення. Не плутати з мінімальною заробітною платою. Якраз саме її розмір так само як і рівень мінімальної пенсії, соцдопомоги, стипендій, і навіть штрафів залежить від його рівня. Розраховується прожитковий мінімум відповідно до місячних потреб однієї людини: продуктового кошику - харчів, засобів гігієни, одягу, взуття та послуг. Зокрема оплата комірного, проїзд у транспорті та відвідування театрів і кіно. І на все про все - лише 2189 гривень!

Геноцид українського народу. Тому що це просто насмішка!

Я маю 2100. Я не живу, я - ридаю!

Ілля Несходовський, економічний експерт, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

На сьогоднішній день є навіть рішення суду, який встановив, що необхідно переглянути відповідно прожитковий мінімум у зв'язку з тим, що він є дійсно неадекватним тим реаліям, які на сьогодні є. Це є певна маніпуляція.

Це один зі столичних супермаркетів. Я придбаю мінімальну кількість продуктів, щоб прожити тиждень. І порахуємо - у скільки нам це обійдеться.

Спершу йдемо за борщовим набором: трохи цибулі, моркви, картоплі. А ще хліба - пів кіло. Трохи крупів - гречки, рису і ще цукор. І мало не забула про м'ясо - візьму пів кіло і стільки ж вареної ковбаси. Покладу також 6 яєць, вершкове масло, сир та молоко і на десерт - пряники.

У мене вийшло 500 грн на тиждень, на мене одну. І це я взяла далеко не все, що мені було потрібно. А за місяць вийде 2000 - от вам і проїли весь прожитковий мінімум!

Про одяг, а тим більше оплату комунальних послуг, взагалі не йдеться! Платіжки в опалювальний сезон за однокімнатну квартиру сягатимуть 2000 грн.

Ілля Несходовський, економічний експерт, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

На сьогоднішній день цей розмір, як мінімум, має бути у два рази більшим. А відповідно за тими розрахунками, які дає сам Держстат - реальний прожитковий мінімум він відповідно на сьогодні - майже 5000 грн.

Це Бельгія - тут прожитковий мінімум називають "споживчим кошиком". Перелік величезний: майже 800 позицій. Серед них навіть такі як кулінарні книги, татуаж, консультація дієтолога, відпочинок на морі та в горах. Прожитковий мінімум - 1200 євро, мінімальна зарплата - півтори. Тож порахуємо, чи вкладемося у споживчий кошик з основними витратими?

На оренду житла у бельгійців іде мінімум 600 євро. На харчування - 400 євро. А комуналка - зазвичай, не більше 70 євро на одну людину. Отже, після розрахунків ще залишається 130 євро!

Днями український уряд запропонував розраховувати прожитковий мінімум іншим методом. Хочуть відв'язати від нього штрафи та адміністративні збори, на основі якого вони формуються. Загалом таких позицій понад півтори сотні. Та чи збільшаться від цього статки людей?

Сергій Каплін, народний депутат України VII-VIII скликання:

Дуже правильно було б, якби Президент і міністр соцполітики заявили б про те, що вони в рази збільшать розміри платежів. Відповідно, ми отримаємо нові стандарти у пенсії, з/п і в соціальній допомозі. І ми виступаємо категорично проти того, аби збільшили на 20-30-40 грн. Такі розміри - як зробили це із зарплатами. І залишили цю реформу фейковою. Реформа заради реформи. Ми ж вимагаємо, щоб це була гнучка система, яка передбачатиме, що розмір комунальних платежів дорівнюватиме максимум 15% від доходів українця. Ми вимагаємо, щоб це була гнучка реформа.

Прожитковий мінімум впродовж року зросте двічі. На 100 гривень у липні й на стільки ж у грудні.