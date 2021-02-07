В Киеве спасателям пришлось изо льда вырезать тело утопленника.

Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

"Сегодня столичные спасатели доставали утопленника в заливе Десенка реки Днепр. С помощью бензопилы пришлось вырезать тело изо льда", - говорится в сообщении.

Личность погибшего не сообщается, подробности смерти также неизвестны.

Ранее в Черкасской области двое рыбаков утонули, спасая ребенка.

Также сообщалось, что в Черноморске 16-летний юноша погиб, спасая унесенных в море парней. За жизнь 16-летнего парня, первым кинувшегося на помощь, долго боролись медики скорой помощи, однако спасти героя не удалось.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области ребенок погиб, катаясь с горки на санках. Спуск был достаточно крутой, поэтому 11-летний мальчик не удержался и вылетел из санок, ударившись головой.

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